Joven padre recibe ayuda de la policía que lo desalojó al no pagar la renta

Israel Rodríguez es un joven de 24 años padre de dos niños, uno de cuatro y otro de 20 meses de edad, que como muchas personas perdió su trabajo a causa de la crisis sanitaria del Covid-19.

Ante esto, Israel y su familia fueron desalojados la semana pasada del departamento que rentaban en Houston (Texas), debido a que su deuda ascendía a miles de dólares. A pesar de la desesperación, al joven y su familia no les quedó más remedio que quedarse sin un techo donde vivir.

No obstante, los propios oficiales que participaron en el desalojo del departamento, decidieron crear una cuenta de GoFundMe que en poco tiempo superó los 100 mil dólares, que servirán no solo para ayudar a Israel, sino también a todo aquel que esté pasando por una situación similar a la de este joven hispano.

