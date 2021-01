Israel ya inmunizó al 12% de su gente

El país es líder en vacunación Covid en todo el mundo

LONDRES (EFE).— Israel ha vacunado ya contra el Covid-19 a más de un millón de ciudadanos (un 12% de su población), lo que representa la mayor tasa de inmunización a nivel mundial, informó ayer el portal “Our World in Data”, resultado de la colaboración entre la universidad de Oxford y una organización educativa con fines benéficos en el Reino Unido.

En concreto, Israel registra una tasa de 11.55 dosis por cada 100 habitantes, seguido de Baréin, en Oriente Medio (3.49), y el Reino Unido (1.47), según esta fuente.

En el lado opuesto, Francia había administrado dosis contra el coronavirus a solo 138 personas antes del 30 de diciembre.

Durante los tres primeros días de su campaña de vacunación, que arrancó el pasado 27 de diciembre, Francia administró el preparado a menos de un centenar de ciudadanos, mientras que Alemania había inmunizado a más de 130,000 personas antes de fin de año.

No logra su objetivo

Según “Our World in Data”, que cuantifica el número de personas que han recibido la primera dosis de los preparados contra el coronavirus, Estados Unidos no logró su objetivo de vacunar a 20 millones de personas antes de que terminara 2020, pues antes de esa fecha había administrado el compuesto solo a 2.78 millones de ciudadanos.

Israel lidera la carrera mundial de la inmunización contra la Covid-19 porque comenzó a administrar las dosis el pasado 19 de diciembre y vacuna a unas 150,000 personas por día, con los mayores de 60 años, los trabajadores sanitarios y las personas clínicamente vulnerables como receptores prioritarios.

Israel encargó lotes del preparado desarrollado por Pfizer-BioNTech al comienzo de la pandemia. Según su primer ministro, Benjamin Netanyahu, el país —sumido ahora en su tercer confinamiento desde el inicio de la crisis— podría dejar atrás la pandemia en febrero.

De acuerdo con la cadena británica BBC, la Unión Europea (UE) fue más lenta que el Reino Unido o Estados Unidos a la hora de dar luz verde al uso de las vacunas, el pasado 21 de diciembre, mientras que los reguladores británicos dieron su aprobación al compuesto de Pfizer el 2 de diciembre y el 11 de diciembre lo hizo Estados Unidos.

Nueva cepa

Ayer mismo el ministerio de Sanidad de Luxemburgo informó que se detectó en ese país un primer caso de la nueva cepa de Covid-19 procedente de Reino Unido, al realizar la secuenciación de muestras recogidas entre el 19 y 29 de diciembre.

La inspección sanitaria ha abierto una investigación para determinar el origen de este caso, que fue detectado por el Laboratorio Nacional de Salud al analizar las muestras. Según los estudios presentados en el Reino Unido, dónde se detectó por primera vez la variante del virus a finales de 2020, esta nueva cepa sería más contagiosa que la cepa original, con una transmisibilidad un 70% superior, indicó el ministerio luxemburgués en un comunicado.

No obstante, recordaron, aún no existen informes clínicos sobre la virulencia de las nuevas variantes y no se ha demostrado que provoquen formas más graves de la enfermedad.

Hasta ahora se ha detectado casos esporádicos causados por la nueva variante del covid-19 en doce países europeos (Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal y Suecia) y en varios Estados más en el resto del mundo, entre ellos Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Hong Kong, Israel, Japón, Jordania, Líbano, Suiza, Singapur y Turquía.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) considera que esta nueva cepa podría suponer una fuente adicional de presión para los sistemas sanitarios, dada su alta capacidad de contagio, y la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a las autoridades nacionales que refuercen los controles.