Italianos salen al balcón para cantar y apoyarse frente al coronavirus

Hace unos meses los ciudadanos de Wuhan sorprendieron a las redes sociales con sus cantos y gritos de apoyo, mientras se mantenían dentro de sus hogares, como parte de la cuarentena decretada por el gobierno chino, a fin de combatir el contagio de la hoy declarada pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19).

A pesar de que las personas están atrapadas en sus propias casas y las calles de #Wuhan están desiertas por el #coronavirus, la gente no pierde la esperanza. pic.twitter.com/IWw5NEPfWV — Cultura Colectiva News (@CCNews__) March 12, 2020

Esta semana, Europa fue señalada como el nuevo epicentro de la enfermedad, declarándose un estado de emergencia en países como Italia, donde sus ciudadanos han decidido combatir el estrés del confinamiento con cánticos desde su ventana.

This is why so many people through many centuries fall in love with Italy



A video montage of Italians all over Italia from north to south to central to the islands — all signing together during the Italy Lockdown is a kind of triumph of spirit, a love in the time of coronavirus pic.twitter.com/XqoLsGMoIV — roman aesthetics (@romepix) March 14, 2020

Just like how #Wuhan homes were singing from windows, It is happening in #Napoli #italy People singing songs from balconies during #lockdown. This is life right now ! #PrayForItaly



pic.twitter.com/VmsBKIVkkp — Nilu Ganji (@niluganji) March 13, 2020

Italians in lockdown all over Italy are keeping each other company by singing, dancing and playing music from the balconies. A thread to celebrate the resilience of ordinary people. This is Salerno: pic.twitter.com/3aOchqdEpn — Leonardo Carella (@leonardocarella) March 13, 2020

En redes sociales circulan varios vídeos de italianos tocando sus panderetas y uniendo sus voces a las de sus vecinos, como medida para combatir el estrés que puede provocar el confinamiento, luego de ser decretada la cuarentena para prevenir el rápido contagio de esta enfermedad.

El coronavirus en Italia

Cabe recordar que Italia rompió un récord en el número de muertes registradas en menos de 24 horas, al sumar 250 muertes por coronavirus. Por otro lado, Wuhan anunció esta semana el final de su cuarentena, y expertos chinos dieron muestras positivas de que la pandemia podría llegar a controlarse en junio, siempre y cuando las autoridades sanitarias mantengan su compromiso por cerrar sus fronteras y actuar con responsabilidad.

De acuerdo con el presidente del Instituto de Sanidad, el médico Silvio Brusaferro, en Italia suman 1,266 muertos por coronavirus, de los cuales 80 por ciento eran hombre de entre 80 y 90 años, aunque también se tiene registro de hombres menores de 40, según cita el diario Clarín.

Los cantos de los italianos son una muestra de la esperanza que mantiene la ciudadanía en que pronto se logre controlar la propagación de este virus (que puede ser mortal en grupos vulnerables).- Con información La Vanguardia y El Tiempo.

Síguenos en Google Noticias