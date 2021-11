Médico fue arañado por su perro y su vida cambió por completo

¿Cómo un "arañazo" puede ser tan grave?

REINO UNIDO.- Un juego le cambió la vida a Jaco Nel, un doctor británico cuya historia se viralizó recientemente.

Jaco estaba acostumbrado a jugar con su mascota, un coker spaniel y, como ocurre en muchos casos, un “arañazo” le ocasionó una herida que él pensaba “no tenía importancia”.

Su caso empezó en 2016, cuando el médico le concedió una entrevista a la BBC, asegurando que el corte le pareció insignificante. No obstante, empezó a desarrollar varios síntomas, incluyendo malestar como gripe, moretones en diferentes partes del cuerpo y una septicemia que le desfiguró la cara y por la que tuvieron que amputarle algunas extremidades.

Antes de las intervenciones, un día despertó mareado y aturdido y tuvo que ser trasladado de emergencia a hospital. Las consecuencias de la enfermedad causaron fallas en sus riñones y también lo tuvieron que someter a diálisis. Perdió ambas piernas, dedos de la mano y la punta de la nariz.

“La bacteria fue simplemente mala suerte”, relató.

