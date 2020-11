ESTADOS UNIDOS.- El pequeño Jamarion Delancy fue golpeado hasta la muerte por un adulto que estaba a cargo de su cuidado y, ahora, la policía del condado de St. Louis, Missouri, inició una recaudación de fondos en GoFundMe en nombre de la familia.

Las autoridades locales informaron que un hombre golpeó fatalmente al niño de cinco años, quien era ciego y tenía una discapacidad del desarrollo, mientras la madre estaba dando a luz.

El St. Louis Post-Dispatch publicó que los investigadores estaban tan conmovidos por la muerte del pequeño, que por eso iniciaron la recaudación de dinero para su funeral y otros gastos familiares.

El crimen ocurrió la semana pasada cuando el novio de la madre, Yoshuah Dallas, de 24 años, fue acusado de abuso y negligencia de un niño que resultó en una muerte. La autopsia de Jamarion reveló que murió por traumatismo en el abdomen.

La madre de Jamarion fue hospitalizada el martes pasado después de que entró en trabajo de parto de su tercer hijo.

This poor mother goes to hosp to give birth to her 3rd child & her bf beats her 5 yo boy to death while she’s gone. Please help the Delancy family: mom, sister, age 7, & infant, as well as help for Jamarion’s funeral. 😭💔🦋 https://t.co/F8pZKVSCe7