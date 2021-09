Japón alerta a ciudadanos de ataque terrorista en el sureste asiático

TOKIO (AP).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón instó a sus ciudadanos a mantenerse alejados de las instalaciones religiosas y las multitudes en seis países del sureste asiático, advirtiendo de un posible ataque.

El ministerio afirmó este lunes 13 de septiembre que obtuvo información de que “existen mayores riesgos, como los atentados suicidas”.

La advertencia se aplica a los ciudadanos japoneses en Indonesia, Filipinas, Singapur, Malasia, Tailandia y Myanmar.

El aviso se recibió con desconcierto en varias de esas naciones, que dijeron que no tenían conocimiento de tal amenaza, o detalles de Japón sobre la fuente de su información.

Tanee Sangrat, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia, dijo que Japón no reveló el origen de la advertencia.

Las agencias de seguridad tailandesas no tienen información propia sobre una posible amenaza, añadió el portavoz adjunto de la policía Kissana Pathanacharoen.

Re: news that Japanese MFA’s sent emails to Japanese citizens in Southeast Asia against possible terrorist acts, Japanese embassy in Thailand informed that it was an instruction frm Japanese MFA and could not elaborate on the info and it was NOT specific to Thailand. @rtetokyo