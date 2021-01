Japón detecta nueva cepa de Covid; sería diferente a la de Reino Unido y Sudáfrica

TOKIO.- Las autoridades sanitarias de Japón detectaron una nueva cepa de Covid-19, que aparentemente es distinta a las detectadas en el Reino Unido y Sudáfrica, en varias personas que regresaron a principios de mes al país desde Brasil.

Los pacientes infectados son dos hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre la adolescencia y la cuarentena, que dieron positivo al Covid a su llegada al aeropuerto tokiota de Haneda el 2 de enero procedentes del Amazonas, informaron el Ministerio de Salud y el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas (NIID).

Tres habían mostrado síntomas como dificultad para respirar, fiebre y dolor de garganta.

Una variante que podría ser más infecciosa

Aunque la variante detectada "comparte similitudes con las cepas que son motivo de preocupación por su mayor infeciosidad" detectadas recientemente en el Reino Unido y Sudáfrica, este tipo en particular no parece haber sido identificado antes, explicó el NIID en un comunicado del que se hicieron eco este lunes medios locales.

El centro de enfermedades infecciosas japonés llegó a esta conclusión tras secuenciar los genes del virus, en el que detectó doce mutaciones, y señaló que por el momento "es difícil determinar la infecciosidad, patogenicidad o efectos en los métodos de pruebas y vacunas", y recomendó mantener aislados a los pacientes afectados.

El Ministerio de Salud informó sobre la cepa tanto a las autoridades de Brasil como a la Organización Mundial de la Salud.

El número de infecciones confirmadas en Japón con cepas detectadas recientemente y de mayor transmisibilidad se elevan a 34, incluidos tres contagios a nivel nacional, dos de ellos vinculados una persona que viajó al Reino Unido, de los que se informó el domingo.

La cepa de Reino Unido

Los dos nuevos casos de la cepa británica afectan a dos personas que cenaron con un hombre que había viajado a Reino Unido y se encontraba supuestamente en cuarentena tras dar positivo.

Unas diez personas asistieron a la comida, según detalles recogidos por el diario Nikkei.