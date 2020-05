Japón se prepara para posible encuentro con Ovnis

JAPÓN.— Luego de que el Pentágono en Estados Unidos confirmó y reveló unos videos de presuntos objetos voladores no identificados (Ovnis) volando en el cielo, el ministro de Defensa de Japón, Taro Kono, reveló que Japón prepara un protocolo para el posible encuentro con Ovnis.

Taro Kono, ha declarado a la televisora pública japonesa, NHK, que él no cree mucho en los Ovnis, pero aseguró que investigarán por qué el Departamento de Defensa estadounidense publicó los videos.

Asimismo, el país asiático ha dicho que analizará el material que el Pentágono tenía bajo su poder.

Ellos no han visto ningún Ovni

El ministro agregó que hasta el momento sus pilotos no han reportado algún encuentro con objetos voladores no identificados.

Pero, Taro Kono aseguró que, el Ministerio de Defensa estará preparado en el caso de que se informe de un avistamiento.

Videos antes vistos

Los tres videos publicados por el Departamento de Defensa ya habían sido filtrados con anterioridad, pero su liberación oficial confirma que las tomas fueron realizadas por naves estadounidenses de la Marina que se encontraban en misiones diversas.

Sin embargo, algunas personas han señalado en redes sociales que la "liberación" de los videos, es una forma de distracción por parte del gobierno estadounidense con el objetivo de desatender las problemáticas que requieren atención ante el coronavirus (Covid-19).- Con información de AM periódico.

