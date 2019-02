Jardinero, culpable por matar y descuartizar homosexuales en Toronto

CANADÁ.- Bruce McArthur, sospechoso del asesinato de ocho hombres de la comunidad gay de Toronto, se declaró culpable de todos los cargos presentados en su contra, así lo anunció el martes el detective de homicidios David Dickinson. Además, los restos de sus víctimas los escondió en macetas.

Hasta hace un año, McArthur era un jardinero respetado, con muchos clientes que le permitían vivir sin problemas.

La audiencia para determinar la sentencia del acusado está programada para el próximo 4 de febrero. El canadiense de 67 años era un asesino en serie y podría pasar el resto de su vida tras las rejas.

El caso de este asesino en serie conmocionó a la población canadiense. De acuerdo con información de The Independent, los crímenes los cometió entre 2010 y 2017.

McArhur reconoció que sus víctimas eran dos inmigrantes afganos, dos refugiados de Sri Lanka y otro de Irán, un turco, un trabajador sexual sin hogar y el canadiense Andrew Kinsman.

