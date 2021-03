Jefe pagó a trabajadores en confinamiento y descubrió que tenían otro empleo

El tuit del empresario se volvió viral

ARGENTINA.- Tras un año de que se impuso el cierre de los negocios por la pandemia de Covid, los cines de Buenos aires reabrieron en marzo con muchas restricciones.

En el marco de la reapertura económica, el tuit de un emprendedor, identificado como, Tito Loizeau, se viralizó en redes sociales. El dueño de un restaurante temático se llevó una inesperada sorpresa cuando intentaba reabrir su negocio tras casi un año de tenerlo cerrado.

De los 20 empleados que tenía desde que abrió el restaurante en junio de 2019, 14 ya estaban trabajando para otro empleador, pero siguieron cobrando el salario que les pagaba desde 2020 con la ayuda del Estado a través del Programa de Asistencia al Trabajo.

“Después de 12 meses cerrados por la cuarentena, el gobierno decidió habilitar los cines. Así que reabrimos El Capitán. 11 meses pagando salarios de 20 personas. Ahora los convoco a trabajar y 14 de las 20 estaban en otro lado. Pelotudo es poco lo que me siento!!”, publicó Loizeau.

Después de 12 meses cerrados por la cuarentena, el gobierno decidió habilitar los cines. Así que reabrimos El Capitan. 11 meses pagando salarios de 20 personas. Ahora los convoco a trabajar y 14 de las 20 estaban laburando en otro lado. Pelotudo es poco lo que me siento!!! — Tito Loizeau (@titoloizeau) March 2, 2021

El empresario dio entrevistas para los diarios argentinos La Nación e Infobae, relatando sus motivaciones para escribir ese estado de Twitter.

¿Los empleados debieron renunciar?

Detalló que sus empleados trabajaban en otro lugar, en el horario en que él les pagaba el sueldo y, aseguró, que lo razonable hubiese sido que los empleados presentaran la renuncia, pero nadie le mandó nada.

“Me alegra que hayan conseguido trabajo pero no entiendo por qué no me avisaron y me hicieron pagarle varios meses el sueldo cuando tenían trabajo en otro lado y nosotros estábamos cerrados”, insistió Loizeau a Infobae. “Me estafaron a mí y estafaron también al Gobierno”.

Un debate

Este caso abrió un debate en redes sociales que desdibujó los límites de Argentina y se pasó a toda Latinoamérica, en el que los usuarios manifestaron posturas a favor o en contra de los empleados.

Te puede interesar: Encuentran muerta a primera militar transexual en Corea del Sur