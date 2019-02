Jeff Bezos acusa de extorsión a David Pecker, editor amigo de Trump

LOS ÁNGELES.— El director general de Amazon, Jeff Bezos, dijo que el National Enquirer lo amenazó con publicar fotografías íntimas de él si no aparta a sus investigadores privadas del periódico sensacionalista.

A través de una carta abierta, el CEO de Amazon y dueño del Washington Post escribió que la empresa matriz del National Enquirer lo amenazó con la posible publicación sus fotos, si no renunciaba a una investigación sobre su propietario, David Pecker.

Bezos detalló las revelaciones en un mensaje publicado en Medium.com, y acusó al Enquirer de “extorsión y chantaje”.

I’ve written a post about developments with the National Enquirer and its parent company, AMI. You can find it here: https://t.co/G1ykJAPPwy

— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 7, 2019