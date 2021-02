Jeff Bezos dejará su cargo como CEO de Amazon

ESTADOS UNIDOS.- El gigante del comercio electrónico Amazon anunció este martes que su fundador y consejero delegado, Jeff Bezos, abandonará en el tercer trimestre de este año este último cargo.

Bezos será sustituido por Andy Jassy, quien dirige el negocio de la nube de Amazon. Bezos se convertirá entonces en el presidente ejecutivo de la compañía, añadió la compañía.

