Jihad Al-Suwaiti, un joven palestino, escaló todas las noches el Hebron State Hospital en la ciudad de Beit Awa, en Hebrón, al sur de Cisjordania, con un solo objetivo: ver a su madre, quien estaba en cuidados intensivos tras dar positivo a Covid-19.

Al-Suwaiti arriesgó su vida en varias ocasiones, pero eso no le importó debido a que esperaba acompañar a su madre en su agonía.

Aunque las paredes no eran seguras, Jihad repetía su osadía cada noche, para transmitirle mensajes de apoyo a su madre, hasta el último aliento de la mujer de 73 años, quien falleció el 16 de julio pasado.

La madre de Jihad es una de las 63 víctimas mortales en que registra actualmente Palestina, que hasta el momento tiene 9,587 casos positivos de Covid-19.

Por otro lado, el acto de Jihad conmovió a las redes sociales y algunos artistas convirtieron su imagen en fuente de inspiración.

