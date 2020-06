João Pedro, el niño mártir que desató las protestas en Brasil

João Pedro Mattos Pinto, un adolescente de 14 años asesinado durante una redada policiaca, se ha convertido en el estandarte de las protestas contra el mandato de Jair Bolsonaro, las cuales cobraron fuerza el domingo pasado, en medio de la crisis sanitaria impuesta por el coronavirus (Covid-19).

La imagen del joven, asesinado el 18 de mayo pasado, cobró relevancia durante las protestas, motivadas por las manifestaciones que desde la semana pasada se realizan en Estados Unidos por la muerte del afrodecendiente George Floyd, a manos de la policía.

El hecho movió las fibras más sensibles de los brasileños, debido a que este país sudamenricano registra un gran número de ataques de la policía contra ciudadanos, quienes acusan a Bolsonaro de otorgar aún mayor poder a los judiciales, cuyos crímenes han quedado impunes.

De acuerdo con datos presentados por El País, tan solo en los últimos dos meses de confinamiento debido al Covid-19, en Brasil se registraron 290 muertes de brasileños a manos de los policías, quienes se resguardan a través de órdenes contra el crimen organizado, respaldadas por el mandatario.

Sin embargo, estas órdenes de aprehensión no llegan a ejecutarse, pues los imputados terminan muertos en las redadas, varios de ellos tras recibir impactos de bala en la espalda.

El caso de João causó indignación, pues el adolescente se encontraba en casa de sus tíos junto a sus amigos, cuando la policía comenzó los disparos. Según el informe, al menos 70 impactos de bala alcanzaron al joven, varios de ellos en la espalda.

Sin embargo, lo que mayor rabia desató entre los brasileños fue el hecho de que João fue trasladado en helicóptero a un hospital, sin notificarle del hecho a su familia, que durante 20 horas estuvo intentando dar con su paradero. Cuando lo encontraron, el cuerpo estaba en proceso de autopsia.

there are people here in Brazil at this moment risking an antirracist act in order not to shut up in the face of fascism, to remember João Pedro and so many others. Please help us to spread the word about Brazil#AnonymousBrazilNeedsHelp#BlackLiveMatters

