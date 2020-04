Joaquin Phoenix pide liberar presos de Nueva York por COVID-19

EE.UU.— El actor estadounidense Joaquin Phoenix compartió un video en el que hace una petición al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para intentar frenar los casos de COVID-19 en Estados Unidos.

Joaquin Pheonix, @johnlegend, health experts, advocates, and everyday New Yorkers are calling on @NYGovCuomo to do the same thing: #ClemencyNow #LetThemGo. https://t.co/KrYhsAM6t7 — Release Aging People in Prison Campaign (@RAPPcampaign) April 15, 2020

¿Qué pide Joaquin?

Joaquin Phoenix pidió que libere a algunos reclusos con el fin de evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) entre la población carcelaria.

En el video que compartió habla sobre sus pensamientos a cerca de la pandemia. Este video formaría parte de la de la campaña Release Aging People in Prison.

Quienes conforman un grupo activista a favor de las personas de edad avanzada que probablemente mueran en las cárceles del estado de Nueva York, porque se les ha dado “sentencias de muerte” por su encarcelamiento.

A message from Oscar award winning actor Joaquin Phoenix: “I’m calling on @NYGovCuomo to take action in New York by granting clemency to New Yorkers in prison. The lives of so many people depend on his action. No one deserves to die in prison from COVID-19.” #ClemencyNow pic.twitter.com/CEFEkwVTBV — Release Aging People in Prison Campaign (@RAPPcampaign) April 14, 2020

El ganador del Óscar por su interpretación en 'The Joker', pide al gobernador Cuomo que actúe de inmediato, ya que la vida de muchas personas depende de su acción.

Además de hacer hincapié en que nadie merece morir en prisión por COVID-19.

Una amenaza latente

La propagación del coronavirus en Estados Unidos, amenaza la salud y la seguridad de todos los que se encuentran en las cárceles de Nueva York.

Debido a que no existe el distanciamiento social y la garantía de una buena higiene, por lo que el aumento de riesgo de contraer la enfermedad es más latente día a día, comenta el actor.

En el video que compartió vía Twitter, agregó que los gobernantes deben hacer todo lo posible para evitar que las personas encarceladas y quienes trabajan en las ellas se enfermen y propaguen el virus.- Con información de Noticieros Televisa

"No one deserves to die in prison from COVID-19." It's that simple. But @NYGovCuomo doesn't get it. 5 incarcerated New Yorkers with COVID-19 have already died in his prisons. Blood is on his hands. Prisons will become death camps without #ClemencyNow https://t.co/xP4dv8y2nE — Release Aging People in Prison Campaign (@RAPPcampaign) April 15, 2020

