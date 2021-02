Joe Biden declara zona de desastre 77 condados de Texas (Vídeos)

El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró un “desastre mayor” en Texas, uno de los estados más golpeados por el temporal que causó al menos 59 muertos en el país.

Biden dispuso destinar asistencia federal para apoyar los esfuerzos estatales y locales para recuperar las zonas afectadas.

La Casa Blanca anunció hoy sábado 20 de febrero en un comunicado que el gobernante adoptó la decisión ayer viernes, lo que pone de inmediato a disposición de más de 70 condados recursos federales.

Las tormentas que asolaron a Texas en los últimos días dejaron a oscuras a millones de usuarios, aunque ya restableció paulatinamente el suministro eléctrico, y colapsaron los sistemas públicos de agua en distintas zonas.

“La asistencia puede incluir subvenciones para viviendas temporales y reparaciones de casas, préstamos de bajo costo para cubrir las pérdidas de propiedades no aseguradas y otros programas para ayudar a los individuos y a los propietarios de negocios a recuperarse de los efectos del desastre”, señaló la nota.

Los recursos, añadió el comunicado, “también están disponibles para los gobiernos estatales y locales elegibles y ciertas organizaciones privadas sin fines de lucro sobre una base de costo compartido”.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que su prioridad “inmediata” es continuar en las tareas de restablecimiento de la energía eléctrica en los hogares, que aclaró ya no se debe a la falta de generación sino a la caída de líneas o a la necesidad de reconexión manual del servicio.

As of this afternoon there are no residential power outages due to lack of power generation.



If any residence doesn’t have power it is due to downed power lines or the need for the power company to manually reconnect.



If you don’t have power contact your local power provider.