Joe Biden: el recuento de un mes como presidente de Estados Unidos

WASHINGTON.- Joe Biden cumple este sábado su primer mes como presidente de Estados Unidos, con casi todas las cartas sobre la mesa: su visión de país está clara, sus prioridades son conocidas.

La presentación en sociedad el pasado jueves de su propuesta de ley migratoria es un punto cumbre de esta primera fase, en la que no ha cesado en su tarea de priorizar sus objetivos y quitar dudas sobre temas en los que se centra.

Los primeros 10 días de Biden fueron frenéticos, con jornadas temáticas en las que su firma se plasmó en decenas de decretos y proclamaciones.

Hasta ahora ha emitido 52 decretos, normativas, memorandos y demás acciones tomadas como comandante en jefe de Estados Unidos, de las cuales 31 son órdenes ejecutivas, cerca de la mitad de ellas, para revertir políticas de la administración anterior.

"No estoy haciendo leyes, estoy eliminando malas políticas", dijo hace unos días, cuando firmó un puñado de acciones sobre migración.

Samir and Neal own NaanStop in Atlanta, Georgia — and like many small businesses around the country, they’ve been hit hard by the COVID-19 pandemic. I gave them a call to hear their story and talk about how the American Rescue Plan will help businesses like theirs. pic.twitter.com/9FjudVGsMJ