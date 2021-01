Joe Biden heredará el Twitter de Trump con cero seguidores

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá las credenciales de acceso a las cuentas oficiales de la presidencia en redes sociales cuando sea investido en el cargo el próximo miércoles 20 de enero.

Sin embargo, en el caso de Twitter, Biden empezará su mandato sin seguidores, tal y como expresó su director de Estrategia de Digital, Rob Flaherty, en un mensaje publicado en esa misma red social.

Science will always be at the forefront of my administration — and these world-renowned scientists will ensure everything we do is grounded in science, facts, and the truth. https://t.co/fEbgDMkTDZ