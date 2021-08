Joe Biden lamenta la tragedia y envía sus condolencias a víctimas en Haití

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió este sábado sus “más sentidas condolencias” por la “tragedia” del terremoto en Haití, que ha dejado al menos 227 muertos, y prometió que su Gobierno “estará ahí” para ayudar a reconstruir el país.

“En un momento que ya era difícil para el pueblo de Haití (por la crisis política), estoy entristecido por el devastador terremoto que ha ocurrido esta mañana en Saint-Louis du Sud, en Haití“, dijo Biden en un comunicado.

“Enviamos nuestras más sentidas condolencias a todos aquellos que han perdido a un ser querido o han visto cómo sus casas o negocios quedaban destruidos“, añadió.

In what is already a challenging time for the people of Haiti, I am saddened by the devastating earthquake that occurred in Saint-Louis du Sud, Haiti this morning. Through USAID, we are supporting efforts to assess the damage and assist efforts to recover and rebuild.