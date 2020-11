Joe Biden ofrece ser un presidente que una y no divida

Desde Delaware, el virtual ganador de la contienda electoral a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, dirigió su primer mensaje al país luego de conocerse su victoria en las urnas frente a Donald Trump.

Con cubrebocas y apurado tras el primer mensaje de la noche dado por la próxima vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, el demócrata afirmó que "la gente de esta nación ha hablado; nos dieron una clara victoria. Una victoria convincente. Una victoria para nosotros el pueblo. Gracias a 74 millones de votos", dijo Biden.

Now that the campaign is over—what is the people’s will? What is our mandate?



I believe it is this: Americans have called on us to marshal the forces of decency and the forces of fairness. To marshal the forces of science and the forces of hope in the great battles of our time.