Joe Biden se convierte en presidente de los EE.UU.

WASHINGTON (EFE).- El candidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden se convirtió hoy sábado 7 de noviembre en el presidente electo de EE.UU.

La noticia se dio a conocer después de conquistar el estado clave de Pensilvania, indicaron las proyecciones de las cadenas CNN, CBS y NBC.

Como informamos, un puñado de esos votos podría entregar a Biden la Casa Blanca, ya que Pensilvania es el premio más codiciado de los comicios con 20 delegados en el Colegio Electoral, un órgano compuesto por 538 compromisarios que aportan todos los estados en base a su población.

Para ganar la Casa Blanca, cualquier candidato necesita 270.

Actualmente, Biden suma 264 delegados o 253, dependiendo de si se toma en cuenta Arizona o no, donde algunos medios no han proyectado todavía su victoria allí, lo que sí hicieron otros la noche electoral, como la agencia AP y Fox News, mientras que Trump tiene 214.

Con el 96 % escrutado en Pensilvania, Biden va por delante con el 49.6 % de los votos frente al 49.1 % de Trump, con una diferencia de solo 28,800 apoyos.

En las redes sociales, particularmente en Twitter, el NYT, cadenas de televisión estadounidenses, periodistas de todo el mundo e incluso cantante, como Shakira, anunciaron el triunfo de Joe Biden.

Celebrating with my children this new phase of unity and healing that begins now with Biden as new president elect.