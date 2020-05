Joe Biden se disculpa por comentario racista en entrevista radial

WASHINGTON.- Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia, expresó este viernes sus disculpas por haber dicho a un locutor de radio de ascendencia afroamericana, “si aún tienes dudas sobre si votas por mí o por Donald Trump, no eres negro”.

Durante los últimos minutos de una entrevista para el programa de radio estadounidense “The Breakfast Club's Charlamagne tha God”, el conductor le solicitó al exvicepresidente responder más preguntas sobre su candidatura, así como sus propuestas para la comunidad afrodescendiente.

Former VP Joe Biden is expressing regret after commenting that black voters “ain’t black” if they’re considering support of Pres. Trump in the 2020 election.



Biden also said Friday that he’s considering “multiple” black women for vice president.



Here’s @edokeefe pic.twitter.com/lNomP71Nhh