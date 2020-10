John McAfee, creador de famoso antivirus, es detenido en España

MADRID.- La Policía española detuvo al magnate estadounidense John McAfee, creador del famoso antivirus homónimo, que estaba en busca y captura por EE.UU acusado de un delito de estafa, informaron a Efe fuentes policiales.

La detención de McAfee tuvo lugar el pasado 3 de octubre en el aeropuerto de Barcelona, cuando se disponía junto a otras dos personas a tomar un vuelo hacia Estambul.

Went to Spain this weekend to check the progress of the Mud Wrestling Arena I'm building. pic.twitter.com/fzM2YGpv2q