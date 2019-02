Joshua Trump, de niño víctima de bullyng a sensación en redes

WASHINGTON.- Joshua Trump, un niño al que sus compañeros de la escuela le hacían bullyng por su apellido, recibió la invitación del presidente Donald Trump para asistir al discurso del Estado de la Unión y se convirtió en noticia internacional.

Joshua es estudiante de sexto grado en Wilmington, Delaware, y acaparó la atención de medios de todo el mundo.

Vestido con una camisa blanca formal y corbata, tenía un asiento principal entre los demás invitados, en la misma fila de la primera dama Melania Trump.

Lo cierto es que el niño pasó a la historia, pues no todos los años un pequeño de 11 años es el invitado de honor del presidente en una ocasión tan importante.

Al igual que el mandatario Trump, el joven Joshua destacó en los titulares de este miércoles por una fotografía. En medio del discurso histórico, mientras los presentes vitoreaban, aplaudían y asentían a las declaraciones del presidente, el niño decidió simplemente poner la cabeza hacia atrás hasta caer dormido.

Confirmed: Joshua Trump is the best Trump.

(photo by @alexwongcw) pic.twitter.com/WxLt49kh4w

— ian bremmer (@ianbremmer) February 6, 2019