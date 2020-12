Joven acude con falda a su graduación y le niegan el diploma

ARGENTINA.- El viernes pasado, un joven de 18 años, identificado como Luis Villafañe, acudió a su graduación con una falda. Su actitud causó un fuerte rechazo de las autoridades educativas, quienes le advirtieron que no le darían su certificado si no asistía con “uniforme de hombre”.

Para evitar el conflicto, Villafañe se puso el pantalón y subió al escenario, pero después volvió a ponerse la falda y se tomó una foto para sus redes sociales.

“En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. La homofobia y el machismo en las instituciones escolares EXISTEN y todos los que no cumplimos con la heteronorma estamos y estaremos expuestos a recibir violencia institucional desde que empezamos a cursar hasta el momento en el que nos egresemos (si es que nos dan la posibilidad de hacerlo). Como sociedad tenemos que visibilizar y repudiar toda esta clase de acciones, por nosotros y por los que vienen. NO NOS CALLAMOS MÁS”, escribió el joven.

El posteo se volvió viral y la historia de este joven también. El medio argentino Infobae lo contactó para hacerle una entrevista, en el que manifestó que está sorprendido por el impacto del apoyo que está recibiendo.

“Detrás de la falda se presentó un lucha contra el machismo y la violencia contra los alumnos y los docentes que viene de años. Al tratarse de una Escuela Técnica tiene una perspectiva un tanto conservadora”, dijo el joven.

La institución responde

La Escuela Técnica de Juan Bautista Alberdi respondió a la situación en una entrevista con Telefé Tucumán. El director de la Institución, Alberto Victoria, explicó que se había definido desde antes cómo acudirían los alumnos.

“Ellos habían decidido que los varones iban a ir de blazer. Como había tres posibilidades yo les dije que decidan y me lo comunicaran. Dijeron que iban a venir de gala y en ese momento no se manifestó ninguna situación particular”, explicó. “Le dije, mire, así no puede estar dentro del establecimiento. Él ofreció cambiarse con el pantalón. Fue y se cambió. Recibió el diplomita con el pantalón, salió de la institución e hizo la foto con la que luego hizo el desagravio”, enfatizó.

Contactan al alumno

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) expresó que asesoraron al alumno que interponga su denuncia formal, pero prefirió no hacerla.

Finalmente, la institución se comprometió a reforzar los aportes de la Educación Sexual Integral (ESI) y a garantizar que lo que pasó con Luis Villafañe no se repita.

.- Con información de Infobae y Telefé.