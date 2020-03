Joven comparte en Tik Tok su presunto aborto y genera críticas

Una adolescente de Pasadena (California, Estados Unidos) causó indignación en redes sociales; luego de que compartiera un vídeo de Tik Tok en el que celebra lo que, presuntamente, sería su segundo aborto.

Tik Tok se ha convertido en la nueva plataforma de contenidos favorita entre los jóvenes. La novedad incluso obligó a varios youtubers a buscar nuevos seguidores a través de esta aplicación, en la que solo se comparten vídeos.

El material en cuestión fue grabado por la usuaria @cpcake21 (Mariee), bajo el título “Abortion time, take 2”, que muestra a una joven desde el momento en el que el test sale positivo, hasta el instante en el que aparece recostada en la cama. Incluso en los segundos finales del material, se puede ver la econografía donde aparece el presunto bebé, que luego desaparece en un instante.

These abortion celebration TikTok videos are something else 🤣.



If you want to abort your kid and kill your own offspring I’m not going to be the one to stop you, but why do these chicks celebrate abortions as if they’re collecting Pokémon gym badges?

pic.twitter.com/Fr5eDvzIHJ