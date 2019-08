Joven con cáncer terminal será ordenado sacerdote

GARZÓN.- Diego Omar Peña Navia recibió la gran noticia mucho antes del tiempo previsto para la ordenación sacerdotal, un período que regularmente tarda nueve años. Sin embargo, él sostiene que no la había buscado ni la esperaba en momentos en que todos los dictámenes científicos indican que está en la fase final de su enfermedad, un cáncer nasofaringe.

Si bien se había emocionado con la decisión del Pontífice de permitir que el seminarista Michel Los se convirtiera en sacerdote en su lecho de enfermo en el Hospital Militar de Varsovia, en mayo pasado, este seminarista de 23 años nunca imaginó que pocos meses después recibiría una noticia similar.

Con voz pausada y una asombrosa tranquilidad ante las cámaras de televisión, Diego Omar es consciente de que su caso —como el de Michel— es una “noticia mundial”, aunque cada vez que se le insiste no se cansa de decir que no quiere reconocimientos personales.

Su enfermedad se manifestó cuando tenía 16 años y era un joven que salía a bailar, tenía amigas, jugaba fútbol, casi nunca iba a misa y recorría en motocicleta las calles de su pueblo, Saladoblanco (departamento del Huila, en el sur de Colombia).

En ese entonces decidió volver a la iglesia en donde un domingo sintió que durante la eucaristía “había sido sanado”. A partir de ese momento —relató Peña Navia al periodista Humberto Sosa, del Canal SanTV— “nació mi vocación sacerdotal y decidí entregarme al Señor”.

Poco después ingresó al Seminario Diocesano María Inmaculada,en Garzón, en donde ya recuperado empezó sus estudios para convertirse en sacerdote y seguir los pasos de José Ervin, su hermano mayor.

Durante cuatro años el seminarista cumplió a cabalidad con el exigente programa académico de uno de los seminarios más prestigiados de Colombia, pero de nuevo, el cáncer lo atacó en 2019 con tal fiereza que debió repartir su tiempo entre los estudios, viajes a Bogotá, consultas con decenas de especialistas, exámenes extenuantes y un diagnóstico terrible: la enfermedad había avanzado y debía prepararse para lo peor.

Aun así, siguió aferrado a Dios, a las oraciones y a la voluntad divina. Diego Omar lo dice con tranquilidad y sin dramatismos:

“Ha sido lo más hermoso que me ha pasado, no porque me hayan llamado a ser cura, que de por sí es mucha alegría, si no porque la enfermedad me ayudó a descubrir el amor de Jesucristo. Él ha manifestado su obra en mí y también lo quiere para la vida de los demás”.