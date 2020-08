Joven de 17 años, presunto homicida de dos manifestantes en Wisconsin

KENOSHA.— Un joven de 17 años, identificado como Kyle "R"; es uno de los sospechosos en la muerte de dos personas por arma de fuego. El adolescente fue captado con una AR-15 durante la protestas en Wisconsin; en respuesta a la agresión de la policía a un hombre negro.

De acuerdo con un comunicado del teniente de la policía de Kenosha, Joseph Nosalik; los disparos se reportaron alrededor de las 11:45 de la noche en una zona donde se han realizado las protestas.

White Supremacist Kyle Rittenhouse Shot and Killed Two Protesters in Kenosha With an AR-15; Watch The Cops Help Aid in His Escape as He as Allowed to Walk Right Past Them With Gun in Hand After Saying He Just Killed People (Tweets-Vids) https://t.co/HBC5WEOO7w pic.twitter.com/bCfF4nZvax