Joven de 19 años despierta del coma tras diez meses; no conoce el Covid

REINO UNIDO.- Joseph Flavill, de 19 años, se despertó tras diez meses en coma sin tener idea de qué es el Covid ni de lo que ha significado para el planeta, aunque ya tuvo la enfermedad dos veces, informó The Guardian.

El joven fue atropellado mientras caminaba en Burton Upon Trent, Staffordshire (Reino Unido), el 1 de marzo del pasado año, apenas tres semanas antes del confinamiento en Reino Unido. Posteriormente le indujeron el coma por una lesión cerebral traumática, pero poco a poco comenzó a recuperarse.

Su tía, Sally Flavill Smith, declaró para el medio citado que el joven “no sabe nada sobre la pandemia ya que ha estado durmiendo durante diez meses”. “Su conciencia está empezando a mejorar ahora, pero no sabemos qué sabe”.

Joseph Flavill, 19, was hit by a car on March 1 last year, and has been in a coma ever since.



Now, he is waking up with no knowledge of pandemic — despite the fact he has caught Covid-19 twice.



“I just don’t know where to start,” his aunt said.https://t.co/wdo9oOOj3y