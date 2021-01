Joven de 20 años pierde su empleo y se vuelve millonario con su negocio

ESTADOS UNIDOS.- Ben Gulliver, un joven inglés de 20 años, perdió su trabajo en una empresa de peluquería por la pandemia, así que decidió iniciar su propio emprendimiento, con el que llegó a ganar hasta 16 mil dólares al día.

Ahora, luego de iniciar también con otros negocios, su historia se volvió viral porque el joven está a un paso de volverse millonario.

El emprendimiento de Gulliver

Foto: The SUn

El joven fue despedido de su empleo como consultor en un estudio de peluquerías localizado en el barrio londinense de Romford. En ese momento, aprovechó para iniciar su sueño de ser emprendedor y, como la mayoría de los consultorios dentales estaban cerrados, empezó a vender dispositivos de limpieza dental que compró previamente en China.

Este negocio lo llevó a ganar lo equivalente a 16 mil dólares por día, hasta que lo vendió a un inversionista estadounidense por una suma de cinco cifras. Su actividad no se detuvo, comenzó a vender equipos de gimnasio en Amazon y obtuvo ingresos de 270 mil dólares, además cambió acciones por un valor de 135 mil dólares.

Casi un millón de dólares

Ben Gulliver. Fotos: The Sun.

En total, según una cuenta que realizó el medio británico The Sun, en solo diez meses el joven emprendedor logró generar un millón de dólares y su inversión solo consistió en su computadora, teléfono y servicio de internet.

Aunque al principio estaba en la casa de sus padres, ahora abrió una oficina en el condado de Worcestershire.

“No estaba disfrutando mucho de mi trabajo vendiendo trasplantes de cabello a la gente y cuando me dijeron que no trabajaría más me dije: ‘Tengo que ir por esto’. “Fue el momento perfecto. Comencé a investigar en YouTube para ver qué proyectos comerciales podía hacer”, dijo en una entrevista al citado medio británico.

“Empecé a pensar en lo que la gente necesitaría durante el encierro y mi primera idea fue comprar y vender un dispositivo de limpieza de placa dental, ya que todos los dentistas estaban con sus consultorios cerrados”, añadió.

Ben quiere inspirar

Ben Gulliver. Fotos: The Sun.

Este joven emprendedor mostró sus talentos desde muy joven y ahora busca inspirar a otros para que encuentren su propio camino.

“Quiero ayudar a los jóvenes a poner en marcha sus empresas y darles consejos. Todo lo que necesitan es ese impulso para empezar. Mi consejo para aquellos que quieren seguir sus sueños es que nunca se rindan en hacer lo que los apasiona”, concluyó Gulliver.

Su caso fue retomado por medios como Mirror y la BBC de Londres.

Sigue leyendo: El buen emprendedor se levanta ante el fracaso