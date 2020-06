Joven de 23 años planeaba un atentado en nombre de ISIS, fue detenido

MIAMI.- Un gran jurado incriminó a Muhammed Momtaz Al-Azhari, de 23 años y residente en Tampa (Florida); por tentativa de proveer material de apoyo al Estado Islámico (ISIS) con vistas a un atentado, informó la oficina de la Fiscalía General de EE.UU.

Si se prueba su culpabilidad en los delitos que se le imputan, que incluyen infracciones a la Ley Nacional de Amas de Fuego; el joven detenido el 24 de mayo, puede ser condenado a un máximo de 40 años de cárcel. Así lo indicó la fiscal María Chapa López en un comunicado.

Según documentos judiciales, Al-Azhari, seguidor de ISIS y con antecedentes penales por terrorismo en Arabia Saudí, planeó e intentó llevar al cabo un atentado en nombre de esa organización terrorista en Florida, para lo cual compró "múltiples armas de fuego, incluyendo una pistola Glock y un silenciador".

🇺🇸: #FBI reveal terror suspect arrested in #Tampa, #Florida



- Identified as Muhammed Momtaz Al-Azhari (23)

- Arrested during sting operation trying to buy firearms

- Charged with providing support to #IslamicState #terrorism@IntellFusion https://t.co/1HGP2t2Mga pic.twitter.com/hXoQixv3cc