Joven internada por Covid defiende su tesis desde hospital

PERÚ.- El Covid ha dejado historias desgarradoras, pero también emotivas, de gente que no se rinde a pesar de la situación. Entre ellas está la de Allison Quispe Chávez, una joven de Perú que estuvo a punto de perder la batalla contra el Coronavirus, pero que incluso en sus momentos más críticos luchó por salir adelante.

El padre de Allison falleció el diez de enero por esta enfermedad y ella empezó a presentar síntomas también, que poco a poco se fueron complicando y tuvieron que internarla en la clínica Sanna de San Borja, en Lima, en donde permaneció intubada dos meses.

En una entrevista para el diario El Comercio, relató que su madre no quería que fuera al hospital, pues su papá falleció a los dos días. Sin embargo, a pesar de las dificultades, logró despertarse en marzo.

Mientras luchaba por su vida, sus amigos le inundaban de mensajes de apoyo, sobre todo dos de ellas y su novio, ya que todos estaban estudiando en la facultad de educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y estaban trabajando junto con Quispe en la tesis de grado.

Tras un vaivén en su estado de salud, el 15 de marzo se despertó del coma inducido e inició su proceso de recuperación. Los jóvenes recibieron la propuesta de la universidad de presentar su tesis sin su amiga, pero no aceptaron y prefirieron esperarla.

“Sentí que tenía que pararme rápido. Balbuceando le pedí al doctor que me desentubara, que me mandara a piso para empezar a usar una computadora portátil. Me tocaba ahora estar ahí para ellas”, dijo al Diario el Comercio la joven.

Presenta su tesis por videollamadas

Contra todas las adversidades, el 24 de abril presentaron la tesis por medio de una videollamada, que la joven realizó desde el hospital.

“Ese día le pedí a mis médicos y la enfermera que me subieran la cantidad de oxígeno a través de la cánula. Ellos sabían que estaba sustentando, así que nadie tocó la puerta de la habitación para evitar interrupciones”, añadió.

Un mes después de defender su tesis, salió del hospital y se reunió con sus amigas.

“La tesis se tituló ‘La participación de las familias en las experiencias de aprendizaje a nivel primaria en una institución pública durante la pandemia”.

Incluso ganaron un fondo de la facultad que pagaba los costos de trámite. Esta es una historia de fortaleza y amistad.