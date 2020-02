Joven madre presenta su examen de admisión con bebé en brazos

La foto de Karla Méndez Mejía se está convirtiendo en la motivación para muchas mujeres ya que presentó su examen de admisión a la universidad mientras abrazaba a su bebé de cuatro meses.

El momento fue captado mientras realizaba su prueba en la Universidad César Vallejo (UCV) en Chimbote, Perú, la cual le dio las facilidades para que pudiera ingresar con su hijo.

El examen duró poco más de hora y media; y según comentó la madre de 23 años, su bebé ya estaba durmiendo e incluso sentía que se le adormecían las piernas.

Karla mencionó en entrevistas a medios peruanos que solo busca darle lo mejor a su hijo y a pesar de la maternidad seguirá luchando por lograr sus metas.

“Ser madre no es impedimento para lograr mis sueños, al contrario, es una motivación”.

El sueño de Karla va por buen camino ya que la universidad compartió la noticia de que logró obtener su pase a la Licenciatura de Arquitectura perteneciente al campus.

“Sé que no será nada fácil, pero gracias a Dios tengo el apoyo de mis padres y pareja quienes me alientan a no desistir y luchar por lo que quiero”, comentó.