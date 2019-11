Joven muere ahogado; sus amigos prefirieron grabar que ayudarlo

INDIA.-En la actualidad, cada vez son más los casos de accidentes que ocurren por estar más atentos a los teléfonos celulares. En esta ocasión, un joven se ahogó en un estanque y sus amigos no lo ayudaron, pero si filmaron su muerte.

La noticia la dieron The New Indian Express y The Times of India. El trágico accidente ocurrió en las afueras de la ciudad de Kalaburagi y lo que sobresalió fue el vídeo, en el que se aprecia que los jóvenes se ríen de su compañero que no sabía nadar.

Dejaron que Jaffer se ahogara

En las imágenes aparecen también un grupo de mujeres que vieron todo el hecho. El joven de 19 años, identificado como Jaffer Ayub, se empezó a ahogar, pero ni el amigo que lo grababa ni su acompañante se tiraron a rescatarlo. Uno de ellos le extiende la mano, pero como Jaffer no lo alcanza, no insiste más.

Joven murió ahogado mientras era grabado por sus amigos

Sucedió en la ciudad de Kalaburagi, en el estado de Karnataka, India. Un joven de 19 años murió ahogado en un estanque ante la mirada de sus amigos, quienes grabaron con sus celulares todo lo sucedido. pic.twitter.com/CVbWTCtRpt — Javier Oliver CT (@javieroliver_ct) November 18, 2019

Medios indicaron que el joven que falleció tenía 19 años y era el soporte económico de su familia.