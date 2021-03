Joven presume comer 1kg de Nutella en menos de 4 minutos (Vídeo)

Con la finalidad de cumplir un "Food Challenge", la chica se comió un bote. Tras cumplir su objetivo retó a internautas a intentarlo.

NUEVA ZELANDA.— En la actualidad, cada día es más común leer o escuchar de algún "challenge" o reto viral que termina convirtiéndose en polémica, pues casi siempre resultan ser un factor de riesgo para la salud de la persona que lo realiza.

Tal es el caso de una joven neozelandesa, que desató los comentarios en su contra luego de compartir un vídeo en el que cumplía un "Food Challenge", el cual consistía en comer todo un bote de crema de avellana en minutos.

Nela Zisser, es el nombre de la joven que se presumió comiendo en menos de 4 minutos un bote de la popular crema de avellana.

La también modelo y "comedora competitiva" — como la describe Wikipedia — compartió la grabación en la que muestra desde el primer bocado hasta el último que da para acabarse 1kg de crema de avellana.

Asimismo, presume a la cámara que esto le llevó tan solo tres minutos y cincuenta y seis segundos.

Girl eats a whole tub of Nutella in under 4 minutes pic.twitter.com/sxwADrKdrv