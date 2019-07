Joven queda ciego en un ojo tras bañarse con lentes de contacto

Un parásito del agua podría ocasionar una peligrosa infección

INGLATERRA.- Nick Humphreys, de 29 años, se sometió a dos operaciones y ahora está esperando recibir un trasplante de córnea, tras contraer un parásito en el ojo por bañarse con lentes de contacto.

Un aficionado del fútbol



Nick comenzó a usar lentes a los cuatro años de edad, pero en 2013, decidió obtener lentes de contacto para mejorar su vista mientras jugaba al fútbol.

“A los veinte años comencé a hacer ejercicio y en ese momento pensé que mis lentes eran un obstáculo enorme”, explicó. “Cuando finalmente superé mi miedo de usar lentes de contacto, creí que eran lo mejor”.

“En una mañana normal me levantaba, me ponía los lentes y me dirigía al gimnasio antes del trabajo, luego me bañaba e iba a la oficina”, dijo.

Ciego en el ojo derecho



Nick se dio cuenta de que algo estaba mal en enero de 2018, cuando notó un rasguño en su ojo derecho. Supuso que se había lastimado el ojo mientras se ponía los lentes, pero a medida que avanzaba la semana quedó en evidencia que algo más serio había pasado.

Finalmente, Nick fue a ver a un oculista, quien le dijo que tenía una úlcera en el ojo y le recomendó que acudiera al hospital.

“Los médicos dijeron que no podían estar seguros de lo que estaba sucediendo hasta después de los resultados de los exámenes, pero que pensaron que podría ser queratitis por Acanthamoeba (AK)”, dijo.

Queratitis por Acanthamoeba

Es una infección de la córnea causada por amebas, del tipo Acanthamoeba, que están en el agua.

“Nunca había oído hablar de la infección, pero tan pronto como llegué a casa, me dirigí al Dr. Google y de repente me quedé pensando que me iban a quitar el globo ocular derecho”, expresó.

El parásito que podría ocasionar ceguera

Una semana después, los doctores le dijeron a Nick que tenía la infección.

En marzo de 2018, de repente quedó completamente ciego en su ojo derecho.

“Estaba conduciendo hacia el trabajo y perdí la visión en mi ojo derecho”, recordó. “No sé cómo logré no chocar, pero no tardé en darme cuenta de que necesitaba volver al hospital”.

Tras seis meses de su diagnóstico inicial, los doctores decidieron que la única opción era realizar un cruce corneal. Esto implica el uso de luz ultravioleta y gotas de vitamina B2 para endurecer la córnea

Mientras que el procedimiento, realizado en julio del año pasado, eliminó la infección, Nick continúa ciego en su ojo derecho.

Posteriormente, en septiembre, Nick recibió un trasplante de membrana amniótica en su córnea derecha en el Centro de Ojos de Birmingham y West Midland, que fue un éxito.

Ahora tiene que recibir un trasplante de córnea para que puedan salvar su vista.

¿Los lentes de contacto son peligrosos?

No se aconseja usar los lentes de contacto durante muchas horas seguidas y no se debe dormir con ellos.

Nunca se debe bañarse con los lentes puestos.

Se debe desinfectar los lentes de contacto para impedir la acumulación de organismos nocivos.

para impedir la acumulación de organismos nocivos. Nunca se deben dejar los lentes en un vaso con agua

Es vital tener precaución cuando se coloquen o retiren los lentes

