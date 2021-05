Joven rapta a niño de 4 años de su cama y lo mata en Texas

TEXAS.- Un joven de 18 años fue detenido por las autoridades de Dallas, Texas, luego de que lo acusaron de secuestrar a un niño de cuatro años mientras dormía, al que después asesinó y dejó en la calle.

18y/o Darriynn Brown was arrested by @DallasPD & @FBIDallas on kidnapping, & theft charges.



Authorities say, Brown had an ankle monitoring bracelet on for a prior charge.



Charges at expected to be upgraded.@wfaa — Malini Basu (@MaliniBasu_) May 17, 2021

Una vecina encontró al menor

El cadáver de Cash Gernon fue encontrado a las siete de la mañana del sábado 15 de mayo por una vecina.

Dos horas antes del hallazgo, el presunto asesino sacó al menor de su cuna en la madrugada y quedó en evidencia en las cámaras de seguridad, lo que permitió a las autoridades determinar que se trataba de Darriynn Brown.

Un segundo vídeo muestra cómo el agresor regreso para intentar secuestrar a su hermano gemelo, Carter Gernon, pero Brown pareció asustarse y decidió marcharse del sitio sin molestar al niño.

Foto: Referencial

The Dallas Morning News informó que cuando el niño fue hallado estaba descalzo y sin camisa, con varias heridas en el cuerpo que fueron ocasionadas con “un arma afilada”.

“Me di cuenta de que el niño tenía hormigas en las plantas de los pies, en ese momento supe que había fallecido. Fue desgarrador porque ese bebé no podía tener más de 5 años”, dijo Antwainese Square, de 39 años, la mujer que encontró el cadáver.

Era su vecino

Here's the mugshot for Darriynn Brown, who was arrested in connection with the murder of a 4-year-old in Dallas yesterday https://t.co/bhSAi2vdDr pic.twitter.com/kbscXb3Zma — FOX 4 NEWS (@FOX4) May 16, 2021

Posteriormente, las autoridades policiales analizaron las grabaciones y, tras identificar al presunto responsable, lo arrestaron. El joven era vecino de los niños.

Brown está en la cárcel con una fianza de 750 mil dólares, con cargos de secuestro y robo con allanamiento.

“Los investigadores esperan cargos adicionales después de que se haya completado un análisis forense”, detalló la policía en un comunicado.