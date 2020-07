Joven sale con amigos e infecta a toda su familia; su padre está grave

MIAMI.— Durante semanas, Michelle Zymet le suplicó a su hijastro que no saliera con sus amigos y que siempre utilizara una mascarilla.

“No es el momento”, le decía la mujer de Florida, rogándole que pensara en su papá, quien es parte de la población de mayor riesgo de COVID-19 debido a que padece de diabetes y sobrepeso.

