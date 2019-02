Joven se hace un piercing en la nariz y termina parapléjica

BRASIL.- La brasileña Layane Días tenía 19 años de edad cuando decidió hacerse un piercing en la nariz. La joven nunca sospechó que terminaría con parálisis en la mitad de su cuerpo.

En julio pasado, luego de hacerse el piercing, la mujer empezó a sentir dolores en la espalda, posteriormente el cuadró empeoró: no sentía las piernas.

Su familia reaccionó rápido y la llevó al hospital. Los análisis de sangre y orina revelaron la presencia de una bacteria, Staphylococcus aureus.

“El médico me preguntó si había tenido alguna herida en la nariz o algo similar porque, tal como me explicó, esa bacteria suele generarse en las fosas nasales. Fue entonces cuando le conté que me había hecho un piercing en la nariz el mes anterior”, narró Dias.