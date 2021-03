Joven vietnamita se opera cansado de no encontrar trabajo ''por feo''

Cansado de no encontrar trabajo y después de ser humillado por su aspecto, el joven vietnamita Quyền decidió someterse a varias operaciones para cambiar su aspecto.

El joven de 26 años compartió su historia a través de Tiktok, donde explicó a sus seguidores que tomó la decisión luego de mucho tiempo sin encontrar trabajo, pero que fue una entrevista laboral la que terminó por marcarlo para siempre.

“Una vez tuve una entrevista durante la cual el jefe se rio de mí abiertamente”, compartió Quyền en una entrevista citada por 24 horas.

El jefe le dijo que era feo

El vietnamita reconoce que ya antes había recibido críticas por su aspecto, pero que aquella ocasión el jefe le dijo abiertamente que era feo y que por su aspecto no le podía dar el trabajo. Después de esa amarga experiencia decidió someterse a una cirugía estética.

En total fueron nueve cirugías estéticas a las que se sometió, entre remodelación de nariz, labios y ojos. Además, el vietnamita se insertó implantes en la barbilla y se hizo un ‘lifting’ de pómulos.

Cuenta que no se arrepiente de su decisión y que incluso anima a otros a cambiar su aspecto si lo desean, pues a él le cambió la vida, tras hacerse viral. No obstante, aclara que no es modelo, como se ha manejado en otros medios.

