Joven vivió cuatro años con un palillo de dientes en el corazón

CHINA.- Luego de cuatro años, los médicos le quitaron un palillo de dientes del corazón a un ciudadano chino. El pedazo de madera llegó hasta allí luego de que el hombre se lo tragó mientras bebía una copa, así lo informó Daily Mail.

Zhou, de 29 años, narró a los reporteros que tenía el hábito de poner un palillo en su vaso para diferenciarlo de los demás en fiestas y bares. Por lo que el accidente se produjo probablemente tomándose una copa hace cuatro años.

Los médicos que realizaron la intervención informaron que el palillo, de seis centímetros de longitud, llegó al corazón luego de perforar un pulmón.

Man, 29, has a toothpick removed from his HEART after 'swallowing it' https://t.co/SOpdeDiy8O via @MailOnline

— Cat Chi (@batsflywest) February 1, 2019