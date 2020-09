Jóvenes exigen acciones concretas para proteger el planeta

Jóvenes de todo el mundo se manifestaron ayer convocados por el movimiento Fridays For Future (FFF) para reclamar “justicia climática en la nueva normalidad”, en actos marcados por medidas de seguridad impuestas por el coronavirus y encabezados por la activista sueca, Greta Thunberg, informó la agencia EFE.

Se trata del primer día de acción global que FFF convoca este año y lo realizó coincidiendo con la Asamblea General de la ONU cuyo objetivo es impulsar la implementación del Acuerdo de París, que busca evitar que se sobrepase en este siglo la barrera de 1.5 grados de aumento de la temperatura global, y que este año cumple cinco años sin que se haya hecho lo suficiente para cumplir sus metas.

Ese mismo objetivo llevó a FFF a convocar los actos de ayer y los primeros en sumarse fueron los miles de jóvenes de Asia-Pacífico que en Australia, Corea, India o Japón exigieron medidas contra la crisis climática en el marco de un Día de Acción Global condicionado por las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19.

Estudiantes australianos lideraron campañas en ciudades como Sídney, Melbourne o Perth contra la contaminante política energética del gobierno australiano, mientras que los jóvenes activistas indios centraron su fuerza en las huelgas telemáticas, seminarios web y actividades virtuales, y en Japón se recogieron firmas a través de internet a favor de abandonar los combustibles fósiles y de aplicar medidas más firmes contra el calentamiento global.

En Europa las protestas fueron encabezadas por la líder del movimiento global FFF, Greta Thunberg, que escribió en las redes sociales, acompañando a una foto de la manifestación celebrada frente al parlamento en Estocolmo (Suecia), la frase: “Hoy es nuestra jornada de acción global por el clima y nos manifestamos en 300 lugares distintos”.

Ataviada con una mascarilla con el emblema de FFF, la activista sostenía en la imagen dos pancartas, una con su lema habitual —“Huelga de alumnos por el clima”— y otra en la que pedía guardar distancias debido al coronavirus.

Y es que las medidas de seguridad impuestas por la pandemia marcaron las protestas de ayer, escenificadas en manifestaciones, concentraciones, sentadas frente a las sedes de organismos oficiales y hasta paseos en bicicleta, como el que se realizó en Berlín y que finalizó frente a la emblemática Puerta de Brandeburgo, con la asistencia de menos de mil personas según la Policía.

Frente a ese lugar estaba convocada la principal manifestación, que se inició hacia las 12 horas y en la que habló la portavoz de Fridays For Future en Alemania, Luisa Neubauer y el copresidente del partido de Los Verdes, Robert Habeck, que ha reiterado la disposición de su partido de darle un lugar en las listas para las elecciones parlamentarias al movimiento.

En Edimburgo (Escocia) también se concentraron decenas de estudiantes a las puertas del Parlamento al grito de “¿Qué queremos? ¡Justicia climática! ¿Cuándo la queremos? ¡Ahora!” para recordar que la COP-26 se celebrará en la ciudad escocesa de Glasgow del 1 al 12 de noviembre del año que viene y que este “es un momento crucial” para emprender acciones climáticas.

Entre pancartas como “Protesta ahora o nada después”, “Protege nuestro habitat, no mi riqueza” o “El nivel del mar crece, así que nosotros también”, los manifestantes pidieron al gobierno escocés que asuma objetivos más ambiciosos después de declarar el año pasado la emergencia climática.

En Italia la jornada de Acción Global reunió a unos 200 jóvenes frente al histórico Palacio de Montecitorio de Roma , donde se encuentra la sede de la Cámara de Diputados y también se convocaron actos similares en otras ciudades como Milán, Turín, Venecia, Florencia, Bolonia o Nápoles que han unido las protestas a favor de la protección del medio ambiente con aquellas de estudiantes en contra de la gestión educativa del gobierno y de las carencias del sistema educativo en el país.

El centenar de jóvenes que se han movilizado en el centro de Bruselas lamentó no haber podido hacer la “gran manifestación” que deseaban porque la Covid se lo ha impedido pero, convocados por la organización Juventud por el Clima y pese a la incesante lluvia, se reunieron en la calle con pancartas en las que se podía leer proclamas como “La crisis climática exige una gestión, no un circo político” o “Si no ahora, ¿cuándo?”, entre otras.

En Viena la lluvia y la pandemia tampoco frenaron a los 1,200 estudiantes que, según los organizadores, se congregaron, muchos menos que los 30,000 que acudieron a la convocatoria del año pasado, y en Francia los activistas de FFF pospusieron la protesta para hoy y anunciaron “un gran evento” en el centro de París.

España también se unieron a la convocatoria de FFF y celebraron movilizaciones en decenas de ciudades, la más destacada es la que tuvo lugar en Madrid frente al Congreso de los Diputados, que reunió a un centenar de jóvenes bajo el lema “Ante la emergencia, todas por el clima” y alusiones al presidente brasileño Jair Bolsonaro por su gestión en la Amazonía, todo ello acompañado de consignas como “señores diputados, qué pasa con los grados” o “estamos tratando los síntomas, no la causa”.

En redes

Todas estas reivindicaciones quedaron plasmadas en las redes sociales, donde se abrieron las etiquetas #JusticiaClimática, #TúQuéHaces25S, #25SClimayTrabajo y #FightClimateInjustice para facilitar la participación a todos los niveles.