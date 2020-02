Jóvenes le prenden fuego a vendedor de globos "por diversión" (vídeo)

FILIPINAS.- Adolescentes le prendieron fuego a un vendedor de globos “por diversión y el hombre sufrió graves quemaduras.

El vendedor de globos, Oliver Rosales, se sentó a descansar en medio de su jornada laboral cuando, de pronto, un grupo de adolescentes quiso “divertirse” y le prendió fuego a los globos.

Un vídeo captado por una cámara de seguridad y que circula en redes sociales, captó el momento que tuvo lugar frente al ayuntamiento de Manila, Filipinas.

Shocking moment street vendor is engulfed in flames and suffers second degree burns when youths set fire to his helium-filled balloons as a prank

Oliver was selling balloons in Manila. Group of youths approached him before one boy set fire to one balloon#viralvideo pic.twitter.com/TwLXsquLXb