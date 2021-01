Justicia para Homero: lo obligan a viajar en bodega y vuelve sin vida a su dueña

María Fernanda Echeverry es una joven colombiana cuya historia se hizo viral, por un llamado de justicia por Homero, su perro raza american bully, el cual le fue entregado sin vida, luego de que no le dejaran abordar con él un avión de Puerto Asís a Cali.

De acuerdo con su publicación en Instagram, que se hizo viral a través de redes sociales, la joven explica que compró un boleto de avión donde especificó que viajaba únicamente con su perro, pero al llegar al aeropuerto, la aerolínea le negó el abordaje y le explicó que por políticas su mascota debía viajar en la bodega.

“Homero":

Por quienes comparten el caso de dicho perro que falleció en la cabina de equipaje. pic.twitter.com/auapJ1nl9r — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) January 16, 2021

“Insistí que lo dejaran viajar junto conmigo (…) pero fue NO rotundo (…) entonces les manifesté que me dieran una solución ya que sin él no viajaba, adicionalmente les recomendé y les exigí que lo ubicaran en un lugar seguro con el huacal que le había comprado para viajar cómodamente”, escribió Mafer en Intagram.

Captura de pantalla de la publicación de Mafe en Instagram

Cuenta que “lamentablemente al llegar a mi destino me encuentro con que mi mascota había fallecido. Cuando me bajé del avión corrí a verlo para recibirlo con ansias y me encuentro con una escena impactante, estaba debajo de todas las maletas sin vida”.

Aerolínea @EasyflyVuelos anda matando perros en Colombia

Así le entregaron a Homero a su dueña Mafe Echeverry.

Como ratas los funcionarios de esta aerolínea se esconden y no quieren dar la cara. ¡ Justicia para Homero ! pic.twitter.com/mVtOAVfXK6 — La Verdad Colombia (@ElDaniGillet) January 15, 2021

EasyFly responde a las acusaciones por la muerte de Homero

Luego de que la Fiscalía General abrió una investigación por presunto maltrato animal, la aerolínea involucrada –EasyFly- emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de Homero y explicó las razones por las que éste no pudo viajar en cabina.

Comunicado a la opinión pública vuelo 6967 Ruta Puerto Asís – Cali. pic.twitter.com/d815QODYBk — EasyFly Vuelos (@EasyflyVuelos) January 15, 2021

“En el caso de Homero no se presentó la documentación requerida para su transporte en cabina, que incluye certificado médico de apoyo emocional y carnet de vacunas, en razón a lo cual la compañía ofreció a la pasajera la opción de transportarlo en la bodega en un guacal, como procede en estos casos”, se lee en el comunicado de la aerolínea.

En el escrito se deja ver que posiblemente el perro sufrió un ataque de estrés que causó que finalmente perdiera la vida. También externó sus condolencias a la dueña de Homero y reiteró que “si el transporte se realiza en la bodega, la aeronave cuenta con un área presurizada para el transporte de animales vivos que garantiza el adecuado transporte del destino”.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Homero, aunque la Fiscalía recordó que las empresas transportadoras tienen la obligación legal de garantizar la vida integridad física y emocional de animales y familias que utilizan sus servicios.- Con información de El Tiempo.

Te puede interesar: Perro pug que combate la ansiedad por el Covid, en Mérida