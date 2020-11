El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, compartió en redes sociales la llamada que tuvo al mediodía de este lunes con el presidente electo de Estados Unidos Joe Biden.

I just spoke with @JoeBiden, and congratulated him again on his election. We’ve worked with each other before, and we’re ready to pick up on that work and tackle the challenges and opportunities facing our two countries - including climate change and COVID-19. pic.twitter.com/wldIwLSz5H