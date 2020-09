Kala, un gorila en peligro de extinción, conmueve con su recién nacido

Kala es una gorila del occidente de Camerú que el 22 de agosto pasado se convirtió en madre en el Zoológico de Bristol en Reino Unido.

Desde entonces, la hembra de esta especie en peligro de extinción ha cautivado a sus cuidadores, quienes compartieron las imágenes de esta madre abrazando con ternura a su cría.

En las imágenes, Kala aparece acurrucando a su bebé sobre su pecho y demostrando su afecto de una manera tierna. Para los cuidadores no es del todo extraño, pues hace un año Kala perdió a su primer bebé, una semana después de su nacimiento.

"Sabíamos que teníamos un bebé gorila y hemos estado vigilando a los bebés por un tiempo. Kala se veía agradable y cómoda y no nos causaba preocupaciones. Vine (el 22 de agosto por la mañana) para encontrar un bebé recién nacido en la casa. Fue encantador", indicó Lynsey Bugg, la curadora de mamíferos del zoológico en declaraciones citadas por El Universo.

So caring, so natural and so cute! Kala the western lowland gorilla with her 24hr old newborn baby at Bristol Zoo @BristolZooGdns #animals#babies#gorilla pic.twitter.com/wtx1k2FcZ4