Kamala Harris anuncia histórica candidatura por la presidencia de EE.UU.

WASHINGTON.- La senadora demócrata y exfiscal general de California, Kamala Harris, anunció su candidatura para competir por la presidencia de Estados Unidos en 2020. Las políticas de la senadora son opuestas a las de Donald Trump.

Harris, de 54 años, deberá competir contra Julián Castro, exsecretario de vivienda en el gobierno de Barak Obama y exalcalde de San Antonio, Texas, y también con la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren.

La aspirante anunció su candidatura en una entrevista del programa televisivo Good morning America la cadena de televisión ABC, donde dijo que:

Kamala Harris creció en Oakland, California, estado tradicionalmente demócrata y claro oponente a las políticas de Donald Trump. Es hija de inmigrantes, madre de India y padre de Jamaica.

Durante la entrevista dijo que el anuncio oficial lo hará en un acto en Okland. Sin embargo, la senadora comentó que eligió este lunes para adelantar su decisión por celebrarse el día de Martin Luther King Jr.

Además habló sobre su admiración por el defensor de los derechos civiles, pues acudía a los mítines con sus papás y hermana.

Entre los miembros de su campaña, están un grupo de consejeros que también trabajaron para el exgobernador de California, Jerry Brown. Su supervisor de encuestas será David Binder, que trabajó para la campaña de Barack Obama. También será acompañada su esposo Doug Emhoff, quien es abogado.

Además, su hermana, Maya Harris, trabajó como consejera política para Hillary Clinton en 2016, y su cuñado, Tony West, el tercer funcionario más importante del Departamento de Justicia durante la presidencia de Obama.

I often look to the words of Dr. Martin Luther King Jr. for inspiration. These words ring especially true today: “The time is always right to do what is right.”

Let’s recommit to fighting for the very best of who we are & remember to be joyful warriors along the way. #MLKDay

— Kamala Harris (@SenKamalaHarris) January 21, 2019