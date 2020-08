Kamala Harris, la elegida de Joe Biden para la vicepresidencia

WASHINGTON.- El precandidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joseph Biden anunció este martes formalmente su decisión de escoger como aspirante a la Vicepresidencia a la senadora afroamericana Kamala Harris de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

Biden, quien fue vicepresidente en los Gobiernos de Barack Obama (2009-2017), había anunciado su intención de escoger a una mujer como compañera de candidatura.

Kamala Harris se impuso a otras aspirantes como la exasesora de Seguridad Nacional Susan Rice, o la también senadora Elizabeth Warren, que se encontraban en la lista corta barajada por el precandidato demócrata.

La próxima semana los demócratas celebrarán su tradicional Convención Nacional, en la que nominarán oficialmente a Biden como candidato, aunque en esta ocasión tendrá lugar de manera virtual debido a la crisis sanitaria que vive el país.

Hija de padre jamaicano y madre india, la aspirante a la Vicepresidencia de EE.UU. fue previamente fiscal general de California antes de ganar su escaño en la Cámara Alta del Congreso estadounidense en 2016.

Asimismo, Kamala Harris de 55 años, se presentó a las primarias demócratas en las que generó grandes expectativas en el arranque de la batalla, en las que tuvo de hecho varios choques con Biden, pero luego fue perdiendo impulso a medida que avanzó la campaña.

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.



I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief.