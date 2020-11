Kamala Harris, primera mujer de color en ser vicepresidenta de EE.UU.

Hoy sábado 7 de noviembre, la pionera senadora de California, Kamala Harris realizó historia tras convertirse en la primera mujer vicepresidenta de color en la Casa Blanca.

Después de que se dio a conocer que Joe Biden ganó las elecciones de la presidencia de los Estados Unidos con 284 votos electorales tras vencer a Trump con Pensilvania.

A través de redes sociales, Kamala Harris festejó el triunfo de Biden y aseguró que es momento de trabajar.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN