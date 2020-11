Kamala Harris: ''Soy la primera mujer, pero no seré la última''

WILMINGTON.- La vicepresidenta electa de EE.UU., Kamala Harris, dijo este sábado que aunque es la primera mujer en acceder a este cargo en la historia del país, no será la última, durante su discurso de victoria en Wilmington (Delaware).

Durante su mensaje, Kamala Harris destacó el papel de las mujeres hijas de inmigrantes y agradeció a los estadounidenses haber votado por la esperanza, "la ciencia y la verdad", para dar pie a "un nuevo día" en el país. También ofreció que será una vicepresidenta leal, tal como Joe Biden lo fue con Barack Obama.

"Our democracy is only as strong as our willingness to fight for it, to guard it, and never take it for granted," Harris opens with, quoting Rep. John Lewis.